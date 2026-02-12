巨人ＯＢで野球解説者の槙原寛己氏（６２）が１２日、東京のチームとして初めてＢＣリーグ参戦を目指す「東京レジデンシャル」のＣＣＯ（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）に就任し、都内で会見を行った。槙原ＣＣＯの役割は、地域から愛される球団、市民にとって身近に感じられるチーム作りを推進していくこと。会見では「この年齢になりまして、こういうチャンスをいただいたというところで非常に身が引き締まる思い