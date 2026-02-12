◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、美浦トレセン昨年のダート２冠馬ナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は、横山武史騎手を背にＷコースを単走で追い切られた。序盤は少し折り合いを欠いたが、直線へ入るとダイナミックなフォームで加速。最後はステッキを２発入れられ勢いよく駆け抜けた。タイムは６ハロン８６秒０―１１秒