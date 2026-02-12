巨人の１軍が１２日、宮崎キャンプを打ち上げた。練習後の手締めは、侍ジャパン日本代表の大勢投手が務め、力強く思いを口にした。以下、コメント全文。まず、宮崎キャンプを開催するにあたってサポートしてくださった関係者の皆様、球場に足を運んで応援してくださったファンの皆様、ありがとうございました。あすから1軍は沖縄に移動します。私事ではありますが、僕は侍ジャパンの合宿に合流いたします。世界一の座を獲得