巨人の大勢投手が１２日、宮崎キャンプ最終日に今季初の実戦形式となるライブＢＰに登板。３月開幕のＷＢＣに出場するため、大会球を使用して打者のべ５人と対戦し、２安打２奪三振の結果を残した。先頭の佐々木に中前打を許すも、小浜をフォークで空振り三振に。続くドラ４・皆川は右前打、２打席目の佐々木は四球、小浜は見逃し三振だった。１軍はあす１３日に２次キャンプ地の沖縄・那覇に移動。３月開幕のＷＢＣに出場する