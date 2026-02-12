【片手グリップSW2】 2月12日 発売 価格：2,750円 ゲームテックは、Nintendo Switch 2用「片手グリップSW2」を公式オンラインストアにて2月12日より限定販売する。価格は2,750円。 本商品は、左右のJoy-Con 2を1つにまとめて、片手での操作を可能にするアタッチメント。Switch2専用設計の最新モデルとなる。片手麻痺やケガなどにより、両手でのゲーム操作が難しい