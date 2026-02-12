女子プロレス「スターダム」は１２日、ワールド王者の上谷沙弥が約１か月間試合を欠場すると発表した。「７日大阪大会での負傷に関し、精密検査を実施いたしました。その結果、後遺症のリスクを最小限に抑えるため、医師より手術を要するとの診断を受けました。これを受け、本人および関係者と慎重に協議のうえ、手術を行い、約１か月間試合を欠場することといたしました」団体は「１３日後楽園ホール大会以降の試合を楽しみに