トム・クルーズとブラッド・ピットが必死に殴り合う……。生成AIによって作られたリアルな映像の仕上がりを受け、映画製作者が警鐘を鳴らしている。 話題となっているのは、映像作家のルアイリ・ロビンソンがXに投稿した数本のクリップだ。荒廃した建物の屋上で、トム・クルーズとブラッド・ピットが素手で殴り合っている。その品質は、もはや本物であると見てもほとんど違和感がない。 This was a 2 line prompt in