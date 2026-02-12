ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のアニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」は、正史の空白を埋める“幻のシーズン”のような位置づけになりそうだ。ショーランナーのエリック・ロブレスが語っている。 本作の舞台は、ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年。凍てつく冬のホーキンスで、おなじみのキャラクターたちが