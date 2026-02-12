大ヒットした米配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」に出演した女優の穂志もえかが１２日、ＮＨＫ「あさイチ」にゲスト出演。放送開始前に見た連続テレビ小説「ばけばけ」出演のトミー・バストウについて語る際、感極まる瞬間もあった。穂志は「あさイチ」初出演。ＭＣの博多大吉から「トミーさんに『ヘブン役のオーディションを受けたら』と勧めたのが実は穂志さんってうかがっているんですけど」と紹介されると、こう明かした。