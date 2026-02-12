伝説的ロックバンドＫＩＳＳの創設メンバーであるジーン・シモンズが、ヒップホップが「ロックの殿堂」入りすることに反対する姿勢の真意を明かした。米誌ピープルが１１日、報じた。ジーンは先週、ポッドキャスト番組「ＬｅｇｅｎｄＮＬｅａｄｅｒｓ」に出演した際、「これは私の音楽ではない。私はゲットー出身ではない。私の言語を話していない」と語り、ヒップホップがロックの殿堂入りに値しないと発言した。この発