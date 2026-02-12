【夜勤事件 × ZOZOTOWN】 受注販売期間：2月17日12時～3月9日11時59分 ZOZOは、ホラーゲーム「夜勤事件」とコラボレーションしたアイテムを「ZOZOTOWN」限定で受注販売する。期間は2月17日12時より3月9日11時59分まで。 ゲームクリエイター・Chilla's Art（チラズアート）が手がける「夜勤事件」とZOZOTOWNがコラボ。映画「夜勤事件」の公開を記