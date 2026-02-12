【モデルプレス＝2026/02/12】俳優の高橋一生が主演を務める4月10日公開の映画『脛擦りの森』（すねこすりのもり）より、最新予告映像と本ポスターが解禁された。【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生、特殊メイクで老人に扮すこのたび、最新の予告映像が公開された。森の奥深く、大きく口を開けた洞窟の先に現れた古めかしい神社とヴァイオリンの音色が響き、冒頭から神秘的な世界へ観るも