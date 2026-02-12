株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、2月19日(木)から、期間限定で「牛たん食べ放題」を実施する。昨年には2週間で130万皿超を提供した実績を持つ、しゃぶ葉でもトップを争う人気企画の復活となる。【画像を見る】しゃぶ葉の「牛タン」の画像を見る今回の食べ放題では、旨み溢れる味わいと独特の食感が特徴の牛たんを、しゃぶしゃぶでさっぱりと味わえる。香りが良くすっきりとした「柚子塩だし」や、薬味