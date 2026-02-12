ガールズグループNewJeansとILLITをめぐる対立をめぐり、司法判断が示された。【徹底比較】「パクり」NewJeansとILLITは似ている？ソウル中央地裁民事合議31部は2月12日午前、芸能事務所HYBEと、かつて傘下レーベルADORの代表を務めたミン・ヒジンの間で争われた訴訟の公判で、「ミン・ヒジンによるILLITに対するNewJeansコピー問題の提起は、重大な義務違反と見るのは難しい」と判断した。また、ミン・ヒジンによるコピー疑惑の提