メ～テレ（名古屋テレビ） 「中野の渡し」として知られる木曽川の渡し船、愛知県営西中野渡船が、3月25日に終了することが発表されました。 愛知県営西中野渡船は、愛知県一宮市と岐阜県羽島市を結ぶ渡し船で、愛知県と岐阜県が管理しています。 片道約7分、無料で利用できる渡し船として親しまれてきました。 去年5月に新濃尾大橋が開通したことで、3月25日に運航を終了することが2月12日に発表されました。 「長