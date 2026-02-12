メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市とあいち銀行は12日、企業の進出に積極的に取り組むことなどを目的とする協定を結びました。 あいち銀行は去年1月に旧愛知銀行と中京銀行が合併して発足した預金・貸出金の規模で愛知県内最大の地銀です。 包括協定は、あいち銀行が持つ地域ネットワークや情報をもとに、地域活性化や市民サービスの向上に協力して取り組むことを目的に結ばれました。 「連携を深め、