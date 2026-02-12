プロントコーポレーションは、「地球の歩き方」と初のブランド横断コラボを実施し、2026年2月17日から6月8日までの間、全国の『PRONTO(プロント)』『È PRONTO(エ プロント)』で、コラボメニューを販売する。『PRONTO』では、朝ごはん×パン「あさごぱん」の新メニューとして、世界各国をイメージした具材をのせた全7種をラインアップ。『È PRONTO』では、「地球の歩き方」の世界観を取り入れた「タルティーヌ」全5種を販