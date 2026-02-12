【タイニークローゼット フリルエプロン】 10月 発売予定 価格：各2,200円 コトブキヤは、プラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット フリルエプロン」をコトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて10月に発売する。価格は各2,200円。 本商品は創彩少女庭園のプラモデルに着せられる洋服シリーズ「タイニーク