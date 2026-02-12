こんにちは、古い自動車や、風景、人物などの美しさを水彩画で表現するイラストレーター、溝呂木陽です。【画像】現地パリならではの空気感がたまらない！クラシックカーの祭典で描かれた数々のスケッチ（写真18点）レトロモビルはヨーロッパ最大の古い自動車のお祭り、過去に1993年ごろから2000年までユーロになる前のフランスフランの時代に、6回ほど所属するクラブ・ルノーキャトル・ジャポンのメンバーと訪ねたレトロモビル。