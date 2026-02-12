今週の東海地方は、日を追うごとに気温が上昇しています。今週末にかけては、さらに気温が上がり、季節は一気に進むでしょう。ただ、暖かさは長続きせず、17日(火)からは、再び寒さが戻ってきそうです。スギ花粉の飛散や寒暖差に注意が必要です。今日12日(木)は広く晴れ今日12日(木)は、本州付近は西から高気圧に覆われています。東海地方は、寒気や気圧の谷の影響で一部で雲の広がっている所がある程度で、広い範囲で晴れています