【新華社北京2月12日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席はこのほど、国家自然科学基金委員会の活動に対する重要指示を出し、同委員会が設立から40年来、基礎研究の推進や革新的人材の育成などで積極的な役割を果たしてきたと指摘した。習氏は次のように強調した。新たな道のりにおいては、新時代の中国の特色ある社会主義思想を深く学び徹底し、新たな科学技術革命と産業