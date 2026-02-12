◎全国の天気関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。北日本も太平洋側は晴れ間が出ますが、日本海側は雪や雨が降りそうです。ふぶく所もあるでしょう。新潟など北陸も夕方以降、雨や雪の所がありそうです。◎予想最高気温北日本は前日より低く、この時期らしい寒さでしょう。札幌は前日より2℃低い0℃、青森は3℃低い2℃の予想です。関東から西日本は前日よりやや高い傾向です。東京は11℃、名古屋と大阪は12℃、福岡は13℃で