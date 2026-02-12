「日本ハム春季キャンプ」（１２日、名護）６年ぶりに古巣復帰した有原航平投手が、キャンプで初めてブルペン入り。立った捕手を相手に直球のみ１８球を投じた。１０日のキャンプ合流前にも２度、マウンドでの投球練習を行っていたといい「痛いところもないし、いい感じに動いていると思う。次のピッチングからは普通に（捕手が）座っていけるかな」と調整は順調そのもの。新庄監督に見守られ「こうやってブルペンに来ていた