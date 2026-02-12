モデルでタレントの池田美優（２７）が１２日、東京・ＡＲＴＦＡＲＭＩＫＥＪＩＲＩで行われたソフトバンク個人株主プロジェクト「かぶ×株農園学べる大収穫祭」に参加。５日に自身のＳＮＳで第１子妊娠発表後、初の公の場で、株式投資への思いを語った。かぶ収穫のために、つなぎ服に長靴姿で登場。普段は無駄遣いをしないという、みちょぱは最近の夫・大倉士門について「たまたまなのか、妊娠が分かったからなのか分か