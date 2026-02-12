モーニング娘。の元メンバー・生田衣梨奈（28）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。この日のテーマは「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」で、元アイドルならではの温泉の楽しみ方について語った。【写真集カット】ニットワンピから…美BODYチラ見せな北川莉央生田は、アイドル時代について「無防備になってしまう」「盗撮防止のために推奨されていなかった」