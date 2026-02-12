宜野座キャンプに参加している阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手（27＝ブレーブス）が12日、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。小野寺へのカウント1―1からの中飛に始まり、小幡にはフルカウントから左前へ、高寺にはカウント1―1から152キロの速球を中前に運ばれた。続く谷端は0―2と追い込みながら四球。中盤までは球威、制球を欠いた部分もあったが、ギアを上げた後半は小幡を1―0からカットボールで