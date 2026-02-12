１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、街の人の体型や雰囲気で部活を当てる「部活カジノ」を放送。ダウンタウン・浜田雅功が小学校の時の部活を告白し「かわいい！」の声が上がった。この日はオードリー春日俊彰、パンサー尾形貴弘、みなみかわの３人が、街行く人の部活を予想し、コインをベットする「部活カジノ」を放送。身長体重、持ち物や靴、最高成績や行きたい外国などを聞き、コインをベットしてい