長く険しい冒険の途中、体力も気力も限界寸前……。そんな時にふと現れた、雪の中であたたかな光を放つ場所。「あそこに行けば助かるかもしれない」そんなRPGのワンシーンを彷彿とさせる光景がXに投稿され、多くの冒険者たちの心を癒やしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■幻想的な光の中にたたずむ、日本スピッツの楽（らく）くん「よかった！セーブポイントだ！」そんなつぶやきと共に写真を