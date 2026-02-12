2026年2月12日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、鍋との相性抜群の秋田名物「きりたんぽ」の魅力を徹底調査！【写真】初登場、岡山出身・JO1の豆原一成も、もらったことがあるという勲章とは…？今回は『あなたはまだ、本当のきりたんぽを知らない…秋田県民の真実』と題し、本場のきりたんぽはどれほどスゴいのか、その魅力を徹底調査する。きりたんぽと言えば、秋田県の名物「きりたんぽ鍋