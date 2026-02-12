津南町大赤沢の山中で12日午前、スキー場のコース外の雪山に出てスノーボードをしていて遭難した男性2人が救助されました。救助されたのは新潟市西蒲区の30歳代と40歳代の男性2人です。警察によりますと、2人は11日午前、湯沢町のスキー場付近の登山口から山奥に入り1時間半ほど歩いたところでスノーボードで滑っていて道に迷い戻れなくなりました。11日夜に家族から、12日朝には本人た