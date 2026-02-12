All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった神奈川県在住72歳男性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：パーシモン年齢・性別：72歳・男性居住地：神奈川県家族構成：本人、妻（71歳）、両親住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：600万円現預金：2000万円リスク資産：300万円実家の建て替えで退職金が想定より残らな