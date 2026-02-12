俳優の山下智久さんは2月11日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「ロン毛のやまぴーもかっこよすぎ」「どこの角度でもかっこいいなんてありえない」山下さんは13枚の写真を投稿。フランスのラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」が、東京・代官山にオープンした「#DiorBambooPavilion（ディオール バンブー パビリオン）へPR訪問した際のオフショットです。シャツ、ネクタイ、