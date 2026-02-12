「安すぎる！」と評判に！中国市場で激しさを増す電気自動車（BEV）のシェア争いに向け、一汽トヨタが強力な一手を打ち出しました。2025年12月31日、セダン型BEV「bZ3」の新モデル投入に合わせ、期間限定の大幅な価格改定を行うことを発表。最新のインテリジェント技術と圧倒的なコストパフォーマンスを武器に、ブランドのプレゼンス向上を図ります。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新たなセダン」です！（26枚）bZ