ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合した、Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」が、2月20日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗などで順次発売される。【写真】チャームやトートバッグもかわいい！「Happyくじ」景品一覧■特別な装いを描き起こし今回、2月22日（日）の猫の日とディズニー マリーの日に合わせて登場するのは、ディズニー作品の物語に登場する猫のキャラクターを、ハットやケープ