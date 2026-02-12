EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」のコラボ店舗「DANNY CHURROS produced by AMAZING COFFEE」が、福岡市中央区天神の「ソラリアステージ」地下1階にオープンした。開店当日の2月7日、TETSUYAが店舗を訪れ、福岡との意外な縁について語った。AMAZING COFFEEにとって福岡は「原点中の原点」 訪れたのは米粉チュロス専門店「DANNY CHURROS」とのコラボレーション店舗で、コーヒーやカフェ