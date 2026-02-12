◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）ソフトバンクの大山凌投手（23）が、右肩のコンディション不良でB組（2軍）を離脱した。この日から福岡県筑後市のタマスタ筑後で行われているリハビリ組に合流している。2年目の昨季は26試合に登板し防御率2・35。ただ、夏場に調子を落として8月以降は1軍で登板がなかった。