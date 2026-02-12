あべのハルカス近鉄本店で開催中の「冬のミニ北海道フェア」。１７日まで３週間にわたって開催され、新しいお店も登場しています。注目は、ホタテやタラバガニなどの北海道の食材を使ったコロッケ。特に地元のブランド和牛を使った「はこだて和牛コロッケ」は店の看板商品です。ほかには北海道で「ザンギ」と呼ばれるジューシーな鶏もも肉のからあげや、かにみそのうま味がギュッとつまった濃厚なカニグラタンなども新登場で