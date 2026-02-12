大阪・関西万博の閉幕からまもなく４か月。２月１１日に兵庫県の淡路島に期間限定で登場したのが、パソナパビリオンのグッズ販売店です。万博開催中にも人気だった鉄腕アトムの雑貨販売のほか、アンモナイトの展示や特製ユニフォームも試着できます。（訪れた人）「万博にあった展示が飾られているのを見るのを楽しみに来ました」「（万博は行きました？）４１回。なんか泣けてくる…泣けへんけど」一方、美しい外観が