２月１４日はバレンタインデー！ミスタードーナツではゴディバとコラボしたドーナツが販売中です。ゴディバと共同開発した「生ショコラフレンチ生地」を使ったドーナツや、トリュフショコラをイメージしたドーナツなどの５つがラインナップ！さらに、バレンタインに楽しめるドーナツは、讃岐うどん専門店「丸亀製麺」でも販売中です。バレンタインシーズンに合わせ、１５日までの１週間限定で「丸亀うどーなつ」を３個増量！