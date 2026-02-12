女性が亡くなったのは病院が必要な検査を行わず適切な治療をしなかったからだとして、遺族が兵庫県西宮市の病院側を近く提訴する方針です。訴状によりますとおととし６月、当時８９歳の女性は西宮市内の病院に入院した際、心不全が疑われる症状などがあったものの、医師は必要な検査をしなかったということです。女性はその後死亡し、死因は「心不全の悪化」とされました。女性の遺族は「入院時に心不全の状態が詳しく把握さ