アニメ『名探偵プリキュア！』が、たのしい幼稚園2026年３月号に初登場した。付録は『名探偵プリキュア！おほしさまいっぱい！カラフルロケットえんぴつつきおえかきてちょう』などで、ネット上で話題になっている。【画像】大人気のキュアアルカナ登場！たのしい幼稚園の付録＆誌面ページおえかきてちょうに収納することができる『おほしさまいっぱい！カラフルロケットえんぴつ』もついてくる、『名探偵プリキュア！