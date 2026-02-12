ミラノ・コルティナ五輪はスノーボードハーフパイプ男女の予選が行われ、出場した新潟県勢4人全員が決勝進出を決めました。日本時間の11日夜行われたスノーボード女子ハーフパイプの予選。県勢としてまず登場したのは、妙高市出身で前回大会銅メダルの冨田せな。1回目はミスで得点が伸びず、後がない2回目…無事にトリックを決め滑り切ると77.50点の全体9位で決勝進出を決めました。【パブリ