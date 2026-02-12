静岡競輪開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」（優勝賞金567万円）は、きょう12日開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は25年のMVP郡司浩平を中心に吉田拓矢、地元エースの深谷知広で熱戦が繰り広げられる。GP覇者の郡司が中心。ライン2車でも後位確保から捲る。杉浦のカカリ次第で吉田のアタマも。地元の深谷も差はない。＜1＞郡司浩平良くも悪くも普通。悪くはないが力不足。いつも通り練習