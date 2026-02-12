厄除けや子宝を願いご神体を奪い合う御塞神祭が11日夜、山形県寒河江市で開かれ、激しい争奪戦が繰り広げられました。寒河江市の平塩熊野神社に古くから伝承されているこの祭りは、男性のシンボルを模したご神体を奪い合う伝統行事で、手に入れた人には子宝や厄除けなどのご利益があるとされています。毎年、旧暦の小正月に行われてきましたが、ご神体の作り手が減少し、集まりにくくなっていることから、ことしから建国記念日の2