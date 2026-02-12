ミラノ・コルティナ五輪のノルディック複合は、１１日に行われた個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、渡部暁斗（北野建設）が日本勢最上位の１１位となった。前半飛躍３位だった山本涼太（長野日野自動車）は１５位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２３位だった。イエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）が優勝した。◇現役最後の五輪となる渡部暁が、６大会目の初戦を１１位で終えた。今季ワ