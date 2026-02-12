刑法犯認知件数の推移警察庁の統計によると、2025年に全国の警察が認知した刑法犯は前年から3万6463件増え77万4142件（確定値）で、4年連続で増え、新型コロナウイルス禍前の19年を上回った。詐欺が7万2532件で19年から2倍以上増加。同庁は特殊詐欺などの被害拡大が件数全体を押し上げたとしている。窃盗犯が51万3931件（前年比2.5％増）で、全体の約66％を占める。このうち自転車盗が約17万件で最も多い。銅の価格高騰を背景