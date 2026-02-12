米国で販売されている離乳食やベビーフードなどについて、添加物を含む食品が70％以上を占めることが分かった/Wiktory/iStockphoto/Getty Images（CNN）米国で生後6カ月〜36カ月の乳幼児向けに販売されているベビーフードや飲料、スナック菓子はほとんどが超加工食品で、潜在的な健康被害との関係が指摘されている添加物が入っている可能性が大きいという研究結果が発表された。研究チームは離乳食やベビーフードなど651点を調査し