「有名下着ブランドのオーディション審査」などとウソを言って、女性をスタジオに呼び出し、下着姿を撮影したとして37歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、望月達也こと佐藤竜也容疑者は去年11月と12月、東京・新宿区の貸しスタジオで女性2人の下着姿をカメラマンに撮影させた疑いがもたれています。佐藤容疑者は、「有名下着ブランドのオーディション審査」などとSNSで女性にウソを言って呼び出したとみられ、コスプレを