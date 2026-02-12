LE SSERAFIM（ルセラフィム）初シングルのタイトル曲「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」が、米ビルボードのグローバルチャートに15週連続ランクインした。ビルボード最新チャート（14日）「グローバル200」チャートで147位、「グローバル（米国を除く）」チャートで83位を記録した。韓国メディアのスターニュースは12日「このチャートは、世界200カ国以上のオンライン・ストリーミングとデジタル販売量を集計して順位を付け