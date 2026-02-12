第19回朝日杯将棋オープン戦（主催：朝日新聞社・日本将棋連盟）は、準決勝２局、決勝１局の計３局が大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われました。このうち、藤井聡太竜王・名人と伊藤匠二冠の間で行われた決勝は94手で藤井竜王・名人が勝利。相掛かりの中盤戦で力を発揮し自身５度目となる優勝を決めました。○ファン感激の舞台設定午前に行われた準決勝で藤井竜王・名人は佐藤天彦九段に、伊藤二冠は阿部健治郎七段